Gianpiero Marini | “L’Inter può vincere la Champions | Zhang non deve vendere adesso”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Intervenuto ai microfoni di ‘Radio anch’io sport‘, l’ex giocatore e allenatore delha commentato l’ottimo momento dei nerazzurri, ormai lanciati verso lo scudetto: “Sono una squadra forte da un paio d’anni ehanno risolto anche i problemi nello spogliatoio. Non è facile batterli perché possiedono molteplici varianti tattiche. E poi c’è una difesa quasi imperforabile e un centrocampo che funziona alla grande. Sono convinto chepossaanche laLeague“. “I giocatori si divertono e hanno voglia di mettersi in mostra per merito di Inzaghi ma anche della società. Sembrano un gruppo di amici che giocano per. E poi ha una rosa lunga e può cambiare tanto senza abbassare l’intensità – ha aggiunto ...