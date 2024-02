Gianluca Ginoble lascia Il Volo? I motivi e lo scoop clamoroso

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Negli ultimi giorni, molte sono state le ipotesi riguardo a un presunto scioglimento de Il. Secondo gli avvenimenti accaduti pubblicamente, tutto sarebbe scaturito da un acceso scontro in radio tra Piero Barone e. «Mi sono un po' stufato», ha dichiarato Piero in merito a, «Quindici anni insieme, ma possiamo sempre parlare a nome di tutti e tre? Puoi essere altro, vuoi essere altro, continua ad essere te stesso. Non parlare a mio nome, parla per te». Queste parole hanno trovato eco anche sulle pagine del settimanale DiPiù, il quale ha riportato: "Ignazio è pronto per il matrimonio,vive un amore passionale che potrebbe persino portarlo a Hollywood, mentre Piero sembra ancora essere un cuore solitario" Ciò significa che...