X, la piattaforma social di proprietà di Elon Musk precedentemente nota come Twitter, ha sospeso per circa un’ora l’account di Yulia Navalnaya, vedova del ... (open.online)

Giallo, resti umani nel sottotetto di una villa: comunità sotto choc: Nel corso dei lavori, infatti, hanno rinvenuto nel sottotetto dell’immobile, resti umani. Gli operai hanno fatto la scoperta durante i lavori di restauro I proprietari della villa, situata sulla ...ilcorrieredellacitta

Ritrovamento shock: ossa e resti umani in una soffitta: Macabro ritrovamento in una soffitta di una villa antica. Ossa e resti umani anche di bambini sono stati rinvenuti in una vecchia dimora. Giallo sul ritrovamento di ossa e resti umani in una villa a ...newsmondo

Moviola Lecce-Inter, CdS: “Esagerato il Giallo ad Asllani. Doveri e Baroni da 6”: Ecco la moviola di Lecce-Inter secondo il Corriere dello Sport: partita tutto sommato tranquilla senza particolari casi da segnalare ...fcinter1908