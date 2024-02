GF finalista | Grecia Colmenares supera Beatrice Luzzi? Strani movimenti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nella puntata del Grande Fratello stasera, lunedì 26 febbraio 2024, il pubblico conoscerà il nome del primodella 17esima edizione della versione classica del reality show. Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, condurrà la puntata che segna l'inizio della fase finale del programma (finalmente!). La data dell'ultima puntata, che chiuderà questa edizione a inizio aprile, non è ancora stata annunciata. Dopo l'eliminazione di Stefano Miele, avvenuta lo scorso mercoledì 21 febbraio, quattro concorrenti si trovano ora in nomination per il televoto:, Massimiliano,e Rosy. Tuttavia, questa è una nomination speciale, in cui il concorrente più votato in termini di gradimento diventerà il primodi questa edizione. I quattro veterani di questa edizione del ...