Gesto volgare di Cristiano Ronaldo durante il match | aperta un’indagine | VIDEO

Il Presidente Mattarella in visita a Cipro, l'arrivo all'aeroporto di Larnaca: Logo ilGiornale.it · Avatar utente · Hot · Avatar di Agenzia Vista · Il Presidente Mattarella in visita a Cipro, l'arrivo all'aeroporto di Larnaca · Avatar di Agenzia Vista · L'ennesimo Gesto volgare ...ilgiornale

Cristiano Ronaldo giudicato ‘immorale’ dalla Commissione Disciplinare del calcio saudita: è indagato: La Commissione Disciplinare del calcio saudita indaga su Cristiano Ronaldo per il suo Gesto "immorale" dopo il coro "Messi, Messi" ...fanpage

Ronaldo e l'esultanza 'immorale': la Federcalcio saudita apre un'indagine: Guai in vista per Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. La Federcalcio saudita ha infatti aperto un'indagine disciplinare nei confronti dell'attaccante portoghese per un Gesto ritenuto "immorale" nel c ...sportmediaset.mediaset