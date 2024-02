Germania | imprese non si fanno fuorviare da predica del “de-risking” 2

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pechino, 26 feb – (Xinhua) – Qualsiasi aumento delle misure protezionistiche contro la Cina da parte dell’Unione Europea avra’ un impatto dannoso su economie come quella europea, ha dichiarato Ola Kallenius, presidente del consiglio di amministrazione del Mercedes-Benz Group, in occasione della pubblicazione dei risultati trimestrali dell’azienda. I commenti di Kalleniuseco a quelli di un’ampia gamma di aziende tedesche ed europee. A giudicare da una serie di rapporti e dati pubblicati di recente dal governo tedesco, dai think tank e dalla camera di commercio, la cooperazione tra Cina ein materia di investimenti non ha risentito delladel “de-”. Mentre alcuni politici negli Stati Uniti e in altri Paesi occidentali chiedono a gran voce il ...

Fedrigoni fa shopping in Usa e cresce nelle carte speciali: Il gruppo cartario veronese ha annunciato di aver rilevato alcuni degli asset di Mohawk Fine Papers azienda in tensione finanziaria ...nordesteconomia.gelocal

La Germania sarebbe in trattativa con l’India per l’acquisto di munizioni destinate all’Ucraina: La Germania sarebbe in trattativa segreta con l'India per l'acquisto di munizioni destinate all'Ucraina. Lo scrive Der Spiegel.lettera43

Legalizzazione cannabis in Germania: si dovrebbe fare anche in Italia Partecipa al sondaggio: Partecipa al sondaggio di Money.it: anche l’Italia come la Germania dovrebbe approvare una legge per legalizzare la cannabis Legalizzazione cannabis in Germania: si dovrebbe fare anche in Italiamoney