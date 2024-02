Genea Lanzara | battuto il Cologne nonostante le tante assenze

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiAncora una vittoria, l’ennesima, fondamentale per laarrivati a questo punto della stagione. Nella quinta giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A Silver di pallamano i salernitani allenati da coach Pasquale Maione conquistano altri due punti preziosi tra le mura amiche della Palumbo, battendo il quotatocol punteggio finale di 27-25le numerose. Difatti, al noto mancato apporto di De Ruvo, Dello Vicario, Senatore e Coppola si sono aggiunte, in settimana, le pesanti defezioni di Arena e Florio, principali top scorers della compagine salernitana, ma una prestazione tutta cuore e carattere ha consentito ai rossoblu di ottenere un successo prezioso dinanzi al pubblico amico e riscattare, tra l’altro, anche ...

Tempo di lettura: 3 minutiUna vittoria fondamentale per la Genea Lanzara . Nella quarta giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A Silver i ... (anteprima24)

Pescara, aveva 1 kg di marijuana e hashish, condannato a 1 anno.: Arrestato un giovane spacciatore dai militari del Comando Provinciale di Pescara. Abruzzo/PNRR. 2,5 milioni di euro per corsi di qualifica triennale e di quarto anno IeFP Pescara, 8 nov. – Nuovi corsi ...giornaledimontesilvano

26 FEBBRAIO: 1909, PRIMO FILM A COLORI CON IL KINEMACOLOR: Deferita in stato di libertà la donna Giovedì la Polizia di Stato in forza all’’U.P.G.S.P. della Questura di Abruzzo/PNRR. 2,5 milioni di euro per corsi di qualifica triennale e di quarto anno IeFP ...giornaledimontesilvano

Genea Lanzara vittoriosa alla Palumbo: nonostante le assenze i salernitani battono il quotato Cologne: Se non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata. Ancora una vittoria, l'ennesima, fondamentale per la Genea Lanzara arrivati a questo punto della stagione. Nella quinta ...ilvescovado