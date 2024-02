Gelo tra il Centrodestra e il Colle dopo il richiamo di Mattarella

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma - Il clima politico si fa tesole parole del Presidente Sergioriguardo agli scontri a Pisa. Le reazioni nelsono fredde e distanti dall'intervento del Capo dello Stato sulla condotta delle forze dell'ordine, sottolineando che l'autorevolezza non si basa sull'uso della forza. Questo evidenzia la profonda frattura tra la maggioranza di governo e il Presidente della Repubblica. Matteo Salvini, in particolare, pur evitando di commentare direttamente le parole di, ribadisce la condanna della violenza contro le forze dell'ordine, sottolineando che chiunque le attacchi è considerato un delinquente. Nel frattempo, il Partito Democratico chiede che sia la premier Giorgia Meloni a rendere conto di quanto accaduto in Parlamento. Mentre il Presidentecritica ...

La cantante ha preso parte agli show della Settimana della Moda assieme al compagno Mattia Narducci e per farlo ha optato per un outfit total black dal taglio ... (fanpage)

Gelo tra Mattarella e Matteo Salvini: “L’autorevolezza non si misura sui manganelli”: La distanza tra governo con precisione Salvini e il presidente Sergio Mattarella sulle modalità di gestione delle proteste. La recente presa di posizione del presidente Sergio Mattarella, che ha ...newsmondo

Un anno fa la strage di migranti sulla spiaggia di Steccato di Cutro: So solo che quando quell’onda è arrivata proprio nel momento in cui i familiari e i due pescatori stavano deponendo la corona di fiori in mare ho sentito il Gelo nei piedi ... caicco Summer Love in ...cdt.ch

Cutro, la veglia sulla spiaggia dei sopravvissuti: “Il dolore non finirà mai”: il Gelo, la paura, il dolore. Era partita dall’Afghanistan dove non era possibile più vivere per le donne. Aveva affrontato il viaggio con la famiglia e con la figlia della sorella. L’aveva affidata a ...ilsecoloxix