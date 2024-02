Gaza | il matrimonio senza festa di Ibrahim e Narmin

Israele-Hamas, Idf presenta piano per evacuazione civili da Rafah: Israele-Hamas, Idf presenta piano per evacuazione civili da Rafah(Adnkronos) – Le Forze della Difesa israeliana (Idf) hanno presentato il loro piano per l'evacuazione dei civili palestinesi da Rafah.sulpanaro

Tra i profughi di Gaza che muoiono di fame: A Gaza si muore per mancanza di cibo. A Gaza, secondo le stime delle Nazioni Unite, una persona su quattro muore di fame, in alcune aree nove famiglie su dieci trascorrono un giorno e una notte senza ...informazione

L'ONU chiede l'embargo immediato sulla vendita di armi a Israele: La situazione a Gaza è critica. Secondo le stime delle Nazioni Unite, una persona su quattro muore di fame. In alcune aree, nove famiglie su dieci trascorrono un giorno e una notte senza cibo. Questa ...informazione