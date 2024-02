Gastroenterologia al top Progetto di screening al Murri | | Qui strumenti all’avanguardia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un gesto che può salvare la vita. È una mano tesa a chi vive nel territorio dell’azienda sanitaria di Fermo ildial tumore del colon retto, un iter serio e consolidato che domani, alle 21, sarà illustrato ai medici di medicina generale proprio per diffondere il messaggio il più possibile. Sarà il direttore generale, Roberto Grinta, a spiegare ai medici il programma che ha precise linee guida regionali e nazionali, col supporto dell’ordine dei medici che aprirà la sua sede. "L’incontro – spiega Grinta – sarà anche occasione per illustrare l’offerta dell’attività di chirurgia generale dell’Ast, diretta da Silvio Guerriero, e la sua capacità produttiva, rafforzando la già profonda interazione tra ospedale e territorio con la sinergia tra i medici ospedalieri, quelli di medicina generale e i pediatri di libera scelta, per una sanità ...