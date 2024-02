Galliani | «Fifa e Uefa affollano i calendari e noi ne paghiamo le conseguenze»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Adrianoha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’assemblea di Lega Serie A. L’ad del Monza non trova giusto cheaffollino ie costringano la Serie A a fare delle riforme. Dichiarazioni riportate dall’Ansa.: «Gli altrie noi nele» «Cosa penso di playoff e playout è semplice. Da 20 anni la Serie A gioca a 20 squadre. Adesso qualcuno pensa che visto che il campionato è rimasto sempre lo stesso ma lae lahanno aumentato moltissimo le loro partite si cambia il formato perché una o due vanno al Mondiale per Club». «È un concetto semplice ma non lo vedo ben chiaro. Si parla di...