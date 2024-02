Galliani | ‘Di Gregorio-Juve? Ha contratto lungo Rinnovo Palladino il 27 5 Finalmente un Maldini che segna’|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 2024-02-26 14:00:00 Fermi tutti! L’ad del Monza, Adrianoha parlato a margine dell’assemblea della Lega Serie A. MOMENTO MAGICO – “Il Monza va avanti di partita per partita sperando di fare sempre meglio. È il miglior momento, ma ricordiamoci i 51 punti in 32 partite dell’anno scorso, perché poi noi dopo 6 partite avevamo un punto”.– “e io abbiamo detto che ci saremmo parlati il 27 di maggio. Questi sono i patti e si cercano di rispettarli nella vita”. DI– “Io non sto pensando a nessuno e non ho parlato ancora con nessuna squadra. Il giocatore ha ancora 3 anni die il procuratore Belloni è una brava persona. Vale 20 milioni? Non lo so, prenderò un consulente finanziario (ride ndr.). Io ragiono di anno in anno, ho sempre fatto ...