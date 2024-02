Galliani | 'Di Gregorio-Juve? Ha contratto lungo Rinnovo Palladino il 27 5 Finalmente un Maldini che segna'

Monza, l'Ad Galliani in Lega: 'Di Gregorio Calma, ha..': “Monza una città da serie A”, la trasmissione prodotta da Monza-News e condotta dal nostro direttore Stefano Peduzzi, tornerà come ogni settimana lunedì prossimo. La trasmissione andrà in diretta ...monza-news

Galliani: "Di Gregorio Non ho parlato con nessuna squadra". Poi la frecciata sul Mondiale per Club: Intercettato dai cronisti all'ingresso in Lega Serie A, Adriano Galliani risponde anche ad alcune domande che riguardano l'Inter, su tutte il futuro di Michele Di Gregorio e il Mondiale per Club. Ecco ...fcinternews

Galliani: "Di Gregorio alla Juventus Stiamo calmi, ha un contratto e io non ho parlato con nessuno": L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato all'ingresso della sede della Lega Serie A a Milano, delle voci sull'interesse della Juventus per Di Gregorio e ...tuttojuve