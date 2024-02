G20 Finanze a San Paolo | crescita rallenta e inflazione in calo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (askanews) – Ministri dellee governatori delle Banche Centrali del G20 si apprestano a convergere a San, per il primo incontro ministeriale sotto la presidenza brasiliana. Il gruppo porta allo stesso tavolo economie avanzate e nuovi giganti del panorama globale, i lavori iniziano oggi e domani con le riunioni di viceministri e vicegovernatori, mentre il G20 finanziario vero e proprio si svolgerà mercoledì 28 e giovedì 29. Il vertice giunge mentre l’economia mondiale e quelle dei maggiori Paesi si trovano in una fase di transizione in cui, da una parte, c’è unmento delladopo i rimbalzi che si erano innescati dopo la rimozione delle misure restrittive, imposte dai governi a motivo del Covid. E, dall’altra, l’sta rientrando a livelli più ...

