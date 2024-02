Futuro Comune | le associazioni e i volontari bergamaschi incontrano i candidati sindaco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Bergamo. In vista delle elezioni amministrative deldi Bergamo dei prossimi 8 e 9 giugno, in cui i cittadini saranno chiamati ad eleggere il nuovodella città, CSV Bergamo organizza due incontri tra ie lee i. Il primo incontro, in programma mercoledì 28 febbraio alle 18.00, sarà con Elena Carnevali, mentre il secondo, in programma per mercoledì 6 marzo alle 18.00, sarà con Andrea Pezzotta. Le amministrazioni locali, infatti, rappresentano uno dei principali interlocutori per lee per iimpegnati sul territorio, in qualità di partner ma anche di ‘facilitatori’ delle azioni e dei servizi che ilato mette in campo. “Si ...