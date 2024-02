Furto alla pompa di benzina sventato a Palermo | 4 ladri bloccati dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Colpo fallito per una banda di quattro giovani palermitani, arrestati daidopo ila un distributore di carburante. I malviventi, di età compresa tra 26 e 32 anni, avevano preso di mira un distributore in lungomare Cristoforo Colombo, riuscendo a trafugare la cassetta di sicurezza del distributore automatico contenente circa 150 euro. Immediato l’intervento deidella Compagnia San Lorenzo e del Nucleo Radiomobile, allertati da una segnalazione al 112. Le incessanti ricerche in città hanno permesso di rintracciare ia bordo di un’auto rubata nella zona dell’Addaura. Ne è nato un rocambolesco inseguimento, al termine del quale i malviventi sono stati. Oltre al denaro rubato, nell’auto sono stati rinvenuti arnesi da scasso e un passamontagna. Per i quattro sono ...