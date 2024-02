Furti in abitazione | case a soqquadro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sono stati fuori di casa solamente per un paio d’ore, tra le 15 e le 17 di sabato, ma al loro rientro hanno trovato la porta dell’ingresso principale forzata e l’messa completamente a. I padroni di casa hanno chiamato i carabinieri, in via degli Artigiani, a Cura Carpignano, dove i militari hanno effettuato il sopralluogo. Il bottino non sarebbe particolarmente ingente: alcuni gioielli in oro, tra cui un paio di catenine e un anello. I ladri non avrebbero invece trovato nulla da rubare in un’altra, in via Togliatti, a Tromello, dove ancora i carabinieri sono stati chiamati verso le 21 di sabato. Entrati forzando una porta finestra, i malviventi hanno frugato ovunque mettendo ogni stanza sottosopra, ma nella villetta non c’erano né contanti né oro o altri oggetti di valore e se ne sarebbero quindi ...