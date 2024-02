Furti alla stazione di Gessate | presi i ladri d’auto incubo dei pendolari del metrò Come li hanno incastrati

(Di lunedì 26 febbraio 2024)(Milano) - L'auto deigià identificata e "inchiodata" da una telecamera, poi gli agenti di Polizia Locale e i Carabinieri sul posto: beccata sul fatto coppia did'auto. In verità, di maratoneti del furto d'auto, che da settimane ormai avevano sceltocampo d'azione il grande parcheggio di interscambio delladi, capolinea della mm verde. I due malviventi sono stati colti in piena azione dal comandante della Polizia localese Walter Frigerio e dai suoi agenti, da giorni sulle tracce, con i militari, dei "topi" responsabili degli episodi di furto segnalati dai. La segnalazione "buona" è arrivata l'altra mattina da una telecamera di videosorveglianza, che ha segnalato nel parcheggio la presenza ...

