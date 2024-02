Funivia del Mottarone | a Eitan oltre tre milioni di euro di risarcimento

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Con uncomplessivo che supera i trediBiran, il bambino di nove anni unico sopravvissuto dell’incidente delladel, esce di scena dal processo per lo schianto della cabina in cui, il 23 maggio di tre anni fa, morirono 14 persone, tra cui il padre, la madre, il fratellino e i bisnonni materni del piccolo. Avrà unditrediBiran, il bambino unico sopravvissuto nell’incidente delladelDomani, nel corso della seconda udienza preliminare in programma a Verbania, il legale del bambino, l’avvocato Fabrizio Ventimiglia, ritirerà la richiesta di costituzione di parte ...