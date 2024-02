Funerali Stefano Gheller | Zaia | “Andremo avanti spinti dal suo coraggio”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La sorella in prima fila, affetta dalla sua stessa malattia: “Cercherò di lottare per vivere una vita dignitosa e libera come volevi tu”

Zaia e Cappato ai Funerali di Stefano Gheller, paladino del fine vita: CASSOLA (VICENZA) - La canzone di Madonna "Rain", ha risuonato oggi all'esterno della chiesa San Giuseppe di Cassola (Vicenza) mentre il feretro arrivava sul sagrato, per l'ultimo saluto a Stefano Ghe ...oggitreviso

L’addio a Stefano Gheller, monsignor Pizziol: «Ci ha fatto riflettere su vita, sofferenza, morte»: Stefano Gheller, malato di distrofia muscolare ... Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, prima di partecipare al funerale. «Il mio», ha proseguito Zaia, «è un ricordo della sua opera in un ...mattinopadova.gelocal

Il funerale Stefano Gheller, capofila della legge sul fine vita in Veneto. Zaia: «Dipinto come icona di morte, amava la vita»: Cassola (Vicenza), l'addio al 51enne affetto da una grave forma di distrofia muscolare. La sorella, che ha la stessa malattia: «Lotterò per una vita dignitosa e libera». Zaia: «Dipinto come icona di m ...corrieredelveneto.corriere