Per il momento si tratta di rumor, ma da ore si parla della possibilità di assistere a Concerti dei Queen con l’ologramma di Freddie Mercury. Per il momento i ... (optimagazine)

Un’autentica icona immobiliare della storia della musica è ormai destinata a cambiare proprietario: Garden Lodge , la villa londinese in cui Freddie Mercury ... (ildifforme)

Freddie Mercury, in vendita la residenza Garden Lodge a Londra (con laghetto e bar): vale 30 milioni di sterline: Garden Lodge, la residenza di Freddie Mercury a due passi dal centro di Londra nel quartiere di Kensington, è in vendita per 30 milioni di sterline (circa 38 milioni ...corriereadriatico

Concerti dei Queen con l’ologramma di Freddie Mercury L’indiscrezione: Con i rumor sui concerti dei Queen con l’ologramma viene in mente la residency con gli ologrammi degli ABBA presso l’ABBA Arena di Londra che avrà luogo fino al 2026. All’evento hanno assistito anche ...optimagazine