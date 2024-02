record di tossinfezioni alimentari collettive in Francia nel 2022 , con quasi 2mila episodi, oltre 16 mila persone colpite, 643 ospedalizzati e 17 decessi: il ... (sbircialanotizia)

Francia, in 2022 record tossinfezioni collettive, livello più alto dal 1987: Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - Record di tossinfezioni alimentari collettive in Francia nel 2022, con quasi 2mila episodi, oltre 16 mila persone colpite, 643 ospedalizzati e 17 decessi: il livello ...notizie.tiscali

Guerra Ucraina, Svezia nella Nato: ok del parlamento ungherese. La Russia chiede 3 anni per il dissidente Orlov: Il presidente francese Emmanuel Macron terrà oggi a Parigi un vertice in sostegno dell'Ucraina al quale prenderà parte la maggioranza dei leader europei. Una ventina di capi ...ilmessaggero

Francia-Italia: assente l'esterno Louis-Bel-Biller, sostituito da Matthijs Lebel nella rosa della squadra: Cambio dell'ultimo minuto al XV per la Francia. A meno di 24 ore dalla sfida dei Blues contro ... Il 24enne aspetta di tornare in maglia Blues dal 5 novembre 2022, e dalla sconfitta contro l'Australia ...gossipitaliano