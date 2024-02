FOTO Gli alunni della ‘Pascoli’ si ritrovano dopo 50 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl tempo ha portato via il nero dei capelli e anche un po’ di spensieratezza ma non ha scalfito il legame di un gruppo di amici, quelli che nel 1974 frequentavano la 2 ª Escuola media “GiovPascoli” di Macerata Campania, che hanno deciso di sfidare il tempo e di rivedersi, tutti, per replicare quella istantanea fatta in classe e bloccare ancora una volta, in un’immagine, il sentimento che li unisce. L’amicizia immortalata in duefatte a distanza di 50. L’amicizia che resta intatta, se non rafforzata, a dispetto del tempo che passa e forse proprio grazie a questo. Che resta immutata alla sua radice anche se si è distanti, se non ci si frequenta, se si vivono vite diverse e, a volte, inconciliabili. Ed è stata l’amicizia la benzina che ha messo in moto la macchina ...