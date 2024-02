FOTO Autovettura a fuoco in Valle Caudina | scattano le indagini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’è andata aquesta notte a Moiano in. I Vigili deldel distaccamento di Bonea sono intervenuti in via Sala per domare le fiamme che avevano avvolto un’Audi RsQ3 lasciata in sosta in in prossimità di un porticato. I caschi rossi hanno messo in sicurezza l’area ma non hanno potuto impedire l’incendio. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Non sono stati trovati elementi utili per risalire all’origine dell’incendio. Sul posto per effettuare i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.