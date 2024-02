Forza Italia non accetta più le assenze di Marta Fascina | e adesso lei rischia i 1 200 euro di “giustifica” alla Camera

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’onorevoleha deciso di non farsi vedere al congresso di. Ha disertato anche la festa per i 30 anni del partito. Anche se nel frattempo ha continuato a ricordare sui social Silvio Berlusconi, anche a San Valentino. E a questo punto, spiega oggi Repubblica, dentro la creatura di Berlusconi oggi ereditata da Antonio Tajani comincia a serpeggiare un po’ di malumore. E diversi deputati hanno fatto capire che è il momento di mandare un segnale. La prima mossa potrebbe essere quella di toglierle lazione. Ogni gruppo parlamentare ne ha a disposizione un pacchetto, e FI ne ha due. Servono a permettere al deputato assente di ricevere lo stesso la diaria: 206a seduta per un totale di 1.200-1.600al mese. Certo, ...

