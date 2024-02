Formula 2 | tutto pronto per la nuova stagione | il campionato parte in Bahrain

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La2 è pronta ad iniziare la. La categoria minore d’eccellenza partirà dal, nello stesso weekend in cui avranno inizio anche i campionati di2 e3. In griglia saranno schierate undici squadre, per un totale di ventidue piloti impegnati durante l’anno. Tra i rookie c’è grande interesse per Andrea Kimi Antonelli, gioiellino Mercedes fresco di vittoria inRegional, ma non mancano i talenti che approcciano la categoria per il secondo anno. I nomi più interessanti – ma non gli unici – sono quelli di Victor Martins, campione3 del 2022 e membro del vivaio Alpine e Oliver Bearman, scudiero della Ferrari Driver Academy.2 2024 – LA GRIGLIA COMPLETA ART Grand Prix: Victor ...