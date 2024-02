Formigine | vittoria dedicata a Ricaldone

(Di lunedì 26 febbraio 2024) BAGNOLESE 02 BAGNOLESE: Giaroli; Dav. Calabretti, Piras (42’st Ganassi), Curti, Fiorentino (45’st Scalea); Corbelli, Ogunleye, Coscelli (30’ t Fino), Dan. Calabretti (36’st Lecce); Napoli, Martinez. A disp. Scardovelli, Baldini, Alessandro Denti, Curcio, Posponi. All. Brandolini.(4-3-1-2): Cornia; Di Gesù, Pappaianni, Vacondio, Ashong; Cremaschi, A. Caselli, M. Caselli; Zito (43’st Marverti); Habib (51’st Baldari), Iattici (27’st Deri). A disp. Migliori, Mondini, Restilli, Cavani, Teneggi. All. Sarnelli. Arbitro: Rossetti di Parma Reti: 42’ e 23’st (rig.) Habib Note: espulso Pappaianni Lenzi al 26’st per gioco falloso Ammonito Habib. Una doppietta dell’ex Habib consegna alil successo di Bagnolo. "Unache vogliamo dedicare ae alla sua ...

Il Giacobazzi riesce a ritrovare la vittoria superando il Formigine nel derby: A 2’ dal riposo ovale a Trotta che ricicla su Bellei, scarico a Ori e doppietta per il pilone modenese. Formigine riduce le distanze con la meta di Abdellaoui trasformata da Fontanesi (22-7). Nella ...ilrestodelcarlino

Rugby B: alle 14,30 in campo pure pieve contro il Cus Siena. L’Emil Banca col Colorno per blindare il secondo posto: Secondo posto in palio al Bonori. Oggi pomeriggio alle 14.30 l’Emil Banca padrona di casa ospita la formazione cadetta del Colorno, in un confronto decisivo. Sulla carta irraggiungibile la capolista R ...msn