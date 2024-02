Formazioni ufficiali Roma Torino | le scelte dei due tecnici

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Alle 18.30 scenderanno in campo: ecco leda De Rossi e Juric. I dettagli Di seguito ledi, match delle 18.30 valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.(3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Azmoun. Allenatore: Daniele De Rossi(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Gineitis, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

Le Formazioni ufficiali di Roma-Torino , match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . I giallorossi cercano la quinta vittoria nelle ultime ... (sportface)

Roma-Torino, le Formazioni ufficiali: la scelta su Dybala e Lukaku, gioca Gineitis: Roma e Torino si affrontano nel posticipo della 26esima giornata di Serie A (calcio d`innizio ore 18.30). I giallorossi, reduci dal trionfo ai calci di rigore co.calciomercato

Roma-Torino, Karsdorp neanche in panchina: problemi fisici per l’olandese: Il terzino giallorosso non è al meglio e oggi seguirà i suoi dalla tribuna. De Rossi punterà con ogni probabilità su Kristensen ...forzaroma.info