Forlì spietato | Pistoiese ancora a mani vuote

(Di lunedì 26 febbraio 2024)(4-4-2): Gambassi; Bailo (35’ st Atsina), Masi, Marie Sainte, Greco; Riccio (10’ st Pertici), Carrannante, Biaggi, Ielo (43’ st Anticoli); Diakhatè, Evangelista (6’ st Panicucci). A disp. Mataloni, Cordato, Mendolia, Sanzone, Virdò. All. Parigi. FORLI’ (4-3-3): Pezzolato; Masini, Maggioli, Tafa, Visani (32’ st Graziani); Pecci (16’ st Banfi), Lolli, Ballardini (40’ st Prestianni); Bonandi (13’ st Babbi), Merlonghi, Greselin. A disp. Zamagni, Barbatosta, Mosole, Crociati, Rosso. All. Antonioli. Arbitro: Maccorin di Pordenone. Marcatori: 6’ Merlonghi, 34’ Greco, 29’ st Babbi. Una sconfitta amara per lache aveva cullato il sogno di portare via almeno un punto dalla sfida contro ile invece è stata punita oltremisura. Gli arancioni hanno palesato il ...