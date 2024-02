Fonte Israele | ' su evacuazione Rafah ad ora nessuna scelta'

(Di lunedì 26 febbraio 2024)sta ancora discutendo sul piano didei civili palestinesi dae "tutto è ancora in discussione". Lo ha detto unaufficiale israeliana al sito Times of Israel aggiungendo che l'esercito la scorsa notte ha presentato al premier Benyamin Netanyahu vari piani, inclusa l'dei civili dinella zona di Khan Yunis, ma senza arrivare a una decisione finale. La stessaha poi aggiunto cheè in contatto con l'Egitto per il piano dida

Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto “una risposta positiva” da parte di Hamas sull’intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza. Ma la fazione islamica insiste ... (ilsole24ore)

Molte delle richieste della controproposta di Hamas per un'intesa sono inaccettabili da Israele sotto ogni punto di vista. Lo ha ribadito a Canale 13 una Fonte ... (quotidiano)

"Siamo ancora lontani da un accordo ma Hamas ha abbandonato alcune sue richieste in seguito all'irrigidimento del premier Benyamin Netanyahu". Lo ha detto, ... (quotidiano)

Cosa aspettarsi dai negoziati per una tregua tra Israele e Hamas e qual è il ruolo di USA, Egitto e Qatar: Giuseppe Dentice (CESI): "Anche nel caso si dovesse raggiungere un'intesa per un cessate il fuoco non aspettiamoci un cambio di scenario decisivo ...fanpage

Israele, Idf colpisce in profondità in territorio Libano: TEL AVIV, 26 FEB - Israele in questo momento sta colpendo "nel profondo" del territorio del Libano. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. Anche i media libanesi scrivono che Israele ha compiuto ...messaggeroveneto.gelocal

Duello aereo con Hezbollah, Israele colpisce Baalbek: I raid raggiungono il profondo del Libano, dopo che il gruppo islamico ha lanciato missili sulla Galilea (ANSA) ...ansa