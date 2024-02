Fondo di Garanzia MCC | 5 milioni per singola impresa

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Cresce fino a 5l’importo massimo perche può essere garantito daldiper le PMI, raddoppiando il limite attuale. Trova così attuazione uno dei punti qualificanti della riforma delin vigore dal 1° gennaio 2024. A tal fine, il Gestore delMediocredito Centrale, d’intesa con il Ministero delle Imprese e del Made In Italy, renderà operativo a partire dal 29 febbraio il metodo dei cosiddetti “premi esenti” per il calcolo dell’ESL (l’Equivalente Sovvenzione Lordo, vale a dire l’elemento di aiuto dellastessa). Calcolo necessario al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato. Come funziona ildi ...

