Follia alla fine della partita. Scoppia rissa per un fallo. Tifoso accoltella calciatore

(Di lunedì 26 febbraio 2024) CASTELNUOVO RANGONE (Modena) Prima l’agguato al parcheggio in quattro contro uno. Quindi una sfilza di coltellate che solo per un soffio non hanno colpito all’addome un 19enne, rimasto comunque ferito a un dito e a un gluteo. Pomeriggio didopo ladi calcio per la categoria under 19 a Castelnuovo Rangone. Sul posto sono intervenuti carabinieri e ambulanza: l’to dopo essersi fatto medicare in ospedale è tornato a casa. Ne avrà per 15 giorni. "Non riesco a muovere la mano, anche i medici mi hanno detto che ho rischiato di morire. Per fortuna non ha preso organi vitali", racconta Mathias Caballero, 19enne di origini venezuelane, da cinque mesi in Italia, in forzesocietà Fox Junior Serramazzoni. Sabato la squadra era impegnata in trasferta contro il Castelnuovo. Da quanto è possibile ...