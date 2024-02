Follia a Torino | fa esplodere la casa col gas per amore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 Una violentissima esplosione questa mattina alle 5 ha svegliato gli inquilini di un palazzo in via Agnelli a. Dopo lo scoppio ha fatto seguito un incendio, che ha divorato in poco tempo l’appartamento al quarto piano dell’edificio, dove vive un 55enne romeno insieme ai suoi due gatti. L’esplosione L’uomo è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave, e al momento si trova in ospedale piantonato dagli agenti di polizia. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato proprio lui ad aver causato la deflagrazione e adesso deve rispondere dell’accusa di tentata strage. Come detto il violento scoppio si è verificato alle 5:00 del mattino nella zona del Lingotto. A quanto pare il 55enne avrebbe danneggiato di proposito l’impianto del gas, facendo fuoriuscire del metano, e a quel punto l’uomo avrebbe dato fuoco alla ...