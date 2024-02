(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) – Una medicazione da fare a casa, magari la domenica sera; un elettrocardiogramma, dei prelievi a domicilio: sono alcuni esempi delle prestazioni che possono essere svolte dall’infermiere libero. Per trovare quello più vicino, ci si può rivolgere alla piattaforma infermieripervoi.it. Online da novembre,perè stata ideata dalla, la Federazione degli Ordini delle professioni infermieristiche, con lo scopo di favorire, gratuitamente, l’incontro tra domanda di assistenza sul territorio e offerta di infermieri liberi professionisti regolarmente iscritti all’Albo.“L’infermiere liberoè una realtà che esiste da parecchi anni”, spiega all’Adnkronos il consigliere nazionaledelegato per la libera ...

L'appello: «Fare chiarezza in vista dell'apertura del San Cataldo»: «La Regione Puglia secondo dati recenti è tra quelle con la maggiore carenza di infermieri. Secondo l'ultimo report della Fnopi, si registra una mancanza di ben 6000 unità, nella sola provincia di ...tarantobuonasera

Fnopi, con 'Infermieri per voi' il professionista giusto in un click: Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - Una medicazione da fare a casa, magari la domenica sera; un elettrocardiogramma, dei prelievi a domicilio: sono alcuni esempi delle prestazioni che possono essere sv ...lanuovasardegna

Mangiacavalli (Fnopi): “Libera professione non è seconda scelta per infermieri”: Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) – “Quattro anni fa la Fnopi ha scelto di assegnare una delega politica specifica per lo sviluppo della libera professione, riconoscendo la stessa come un asset strateg ...ilsannioquotidiano