Fmi | taglio tassi non sia né troppo precoce né troppo veloce

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "L'inflazione sta tornando al target piùmente delle attese" e il rallentamento dei prezzi "ha alimentato le attese di tagli deidi interesse da parte delle maggiori banche centrali". Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale nel documento preparato per il G20 dei ministri dell'economia e dei governatori delle banche centrali del 28 e 29 febbraio a San Paolo. Il Fondo invita le banche centrali a muoversi con cautela, a seguire gli sviluppi dell'inflazione ed "evitare un allentamentorapido"

