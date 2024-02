Firenze | tentata rapina in via Gioberti

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – Caos in via. Un giovane è entrato nel punto vendita Vodafone e ha cercato di rubare telefoni, computer e soldi dalla cassa. Fortunatamente i commessi del negozio sono riusciti a immobilizzarlo fino all’arrivo delle pattuglie della polizia di stato. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, alcuni giorni fa il giovane, di origini africane, avrebbe anche rubato il motorino a un postino.

