Firenze | studente universitario rapinato di cellulare e ombrello in via di Novoli Arrestato un quindicenne

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Minuti di alta tensione per unostraniero che, di ritorno da un pomeriggio di studi dalla zona universitaria di San Donato, rientrava a casa. Lungo via di, all’altezza della fermata della tramvia, lo, mentre camminava, veniva improvvisamente colpito alle spalle da qualcuno: due giovani in pochi attimi si appropriavano dell’e gli portavano via il telefonoL'articolo proviene daPost.