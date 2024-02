(Di lunedì 26 febbraio 2024) I Vigili del fuoco del comando di, sede centrale, sono intervenuti questa notte, 26 febbraio 2024, alle ore 4,15, in via di, presso una struttura diper, per l'incendio diL'articolo proviene daPost.

Firenze , 26 febbraio 2024 – I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 04:15 nel centro di accoglienza per minori in via Villamagna a Firenze . ... (lanazione)

Fiamme al centro di accoglienza per minori: Poco dopo le 4 di mattino, forze dell'ordine e vigili del fuoco sono arrivati sul posto dove hanno trovato due materassi in fiamme, già portati fuori della struttura. Una volta spente le fiamme, il ...firenzetoday

Incendio in una struttura d'accoglienza a Firenze, materassi in fiamme: materassi in fiamme questa notte in una struttura di accoglienza per minori, nel comune di Firenze. Sul posto, intorno alle 4.15, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze. L'incendio ...gonews

Firenze: materassi in fiamme nel centro di accoglienza per minori a Villamagna: I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti questa notte, 26 febbraio 2024, alle ore 4,15, in via di Villamagna, presso una struttura di accoglienza per minori, per l'in ...firenzepost