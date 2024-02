Firenze | materassi in fiamme al centro di accoglienza per minori

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 04:15 neldiperin via Villamagna a. Qui dueche si trovavano nel giardino della struttura hanno preso fuoco per cause in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta anche la polizia di stato e il personale medico del 118 per le valutazioni sanitarie. Non ci sono stati danni alla struttura.

