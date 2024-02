Fiorentina | ultim’ora | Martinez Quarta in ospedale per dolore addominale Salta la partita con la Lazio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Lucasè stato visitato in, oggi 26 febbraio 2024, per dolori addominali e salterà il match contro lain programma questa sera alle 20.45. Per il giocatore niente di preoccupante, ma precauzionalmente sarà comunque escluso dal match contro i biancocelesti L'articolo proviene da Firenze Post.

