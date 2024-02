Fiorentina | paura per Martinez Quarta | ricoverato in ospedale

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le condizioni fisiche di, difensore centrale argentino della, dopo il ricovero inGrandenella notte in casaper. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il difensore argentino è infatti statoina causa di un forte dolore addominale. Gli esami hanno escluso possibili complicazioni, ma il giocatore verrà comunque tenuto a riposo per la sfida di questa sera contro la Lazio. Spazio quindi alla coppia difensiva composta da Milenkovic e Ranieri.

