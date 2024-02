Fiorentina | Martinez Quarta salta la Lazio

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Adnkronos) – Non arrivano buone notizie in casaa poche ore dal match contro lain programma questa sera alle 20.45. Italiano dovrà fare a meno di Lucas: il difensore viola, infatti, non sarà in campo a causa di un dolore addominale che lo ha costretto ad una visita in ospedale nelle scorse ore. Per il giocatore niente di preoccupante, ma precauzionalmente sarà comunque escluso dal match contro i biancocelesti. Al suo posto, molto probabilmente, ci sarà Luca Ranieri al fianco di Milenkovic. Una brutta tegola anche per i fantallenatori che hanno schierato in campo, uno dei difensori più apprezzati in questo campionato per la grande propensione al bonus: 4 gol in 20 presenze fino ad ora ed una fantamedia pari a 6,55. La buona notizia ...