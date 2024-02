Fiorentina-Lazio | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 26 febbraio 2024)è una partita valida per la ventiseiesima giornata diA e si gioca lunedì alle 20:45:, diretta tv e. La corsa per il quarto posto al momento sembra riguardare da vicino solo due squadre, il Bologna e l’Atalanta, con le due romane ed il Napoli campione d’Italia ancora attardati. Motivo per cui il posticipo del “Franchi” rappresenta una sorta di ultima chiamata, per lama anche per la, scivolata all’ottavo posto a causa del disastroso rendimento da gennaio in poi. Italiano – IlVeggente.it (Lapresse)La Viola, che aveva chiuso il 2023 alle spalle di Inter, Juventus e Milan, da quando è iniziato il nuovo anno si è imposta solamente sul Frosinone di Eusebio Di ...