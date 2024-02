Fiorentina-Lazio | Quarta non ci sarà | colto nella notte da dolori addominali

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Firenze, 26 febbraio 2024 – Il centrale difensivo Lucas Martineznona disposizione del tecnico viola Vincenzo Italiano per la gara in programma stasera (ore 20.45) allo stadio Franchi di Firenze fra. Il numero 28 gigliato infatti, pur essendo stato ieri regolarmente convocato, lascorsa ha accusato problemied in mattinata si è recato all'ospedale Careggi di Firenze per una visita di controllo. Da valutare dalla giornata di domani, martedì 27 febbraio, un suo possibile recupero in vista della gara di campionato che attende sabato prossimo laa Torino contro la squadra granata.

