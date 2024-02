Fiorentina-Lazio oggi | dove vederla in tv e streaming

(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Adnkronos) – Si gioca, lunedì 26 febbraio 2024, a partire dalle 20.45. Match valido per il 26esimo turno del campionato di Serie A, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), mentre la direttaavverrà su DAZN, NOW e Sky Go. Sarà possibile vedere la sfida dell’Artemio Franchi tra ladi Vincenzo Italiano e ladi Maurizio Sarrianche su Dazn, sia in diretta tv che in. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

problemi per la Fiorentina in vista della gara di stasera con la Lazio , che chiude la 26esima giornata di Serie A: come riportato da Radio Bruno,... (calciomercato)

Lazio - Febbre per Casale, è a rischio per la Fiorentina: Senza Gila e Patric, la Lazio rischia di perdere un altro uomo per la Fiorentina in difesa. Trattasi di Casale, alla prese con la febbre: Sarri l'ha convocato, ma difficilmente partirà dal 1' al Franc ...napolimagazine

Fiorentina-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario: Fiorentina-Lazio è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 38 ...sport.virgilio

Chiara Scatena / 26 February 2024, 08:39: Da stasera a martedì prossimo la Lazio si gioca la Champions presente e futura in tre sfide. Si comincia oggi al Franchi contro la Fiorentina, venerdì c'è il Milan all'Olimpico e martedì 5 marzo il ...laziopress