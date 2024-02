Fiorentina-Lazio | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il Lunedì si chiuderà con un posticipo che sa di Europa. Scopriamo insiemeI diritti tv sono diventati punto fermo del mondo del calcio. Questo traguardo è stato possibile grazie ad un netto cambiamento dal punto di vista tecnologico e innovativo. La Serie A, ad esempio, è suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Se questo sembra rappresentare un vantaggio per le società grazie a introiti e sponsor, appare invece uno svantaggio per utenti e tifosi, i quali si ritrovano costretti a cercare numerose informazioni in merito. Per questo motivo l’articolo in questione vuole agevolare la ricerca e spiegaree chi potrebbe giocare dal primo minuto. La giornata 26 ...