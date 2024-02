Fiorentina-Lazio 2-1 | Kayode e Bonaventura ribaltano i biancocelesti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Firenze, 26 febbraio 2024 - Ladomina, ma è necessaria una rimonta da pelle d'oca per superare la rocciosissimadi Maurizio Sarri. Nel big match europeo del Franchi finisce 2-1 per i padroni di casa, grazie alle reti di, i qualiil vantaggio iniziale di Luis Alberto. Una sfida a senso unico, dove però è necessaria una grande rimonta ai viola per portare a casa il risultato e i tre punti. Successo chiave in classifica, perché i ragazzi di Italiano operano il sorpasso in classifica proprio ai danni dei, salendo a quota 41 e mettendosi a -7 dalla zona Champions League, resta invece ferma a quota 40 la squadra di Sarri. Primo tempo Italiano conferma le impressioni della vigilia e si affida nuovamente al gallo Belotti al ...