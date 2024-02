Fiorentina Lazio 0-1 LIVE | Fine primo tempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacasi affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SEGUI QUI LA DIRETTA E CRONACADI

Fiorentina - Lazio, Italiano: "Contro di loro non abbiamo mai vinto, ma abbiamo un obiettivo...": "Abbiamo lavorato secondo me molto bene in settimana, con la Lazio non abbiamo mai vinto. Vogliamo rimanere agganciati a quei tre lì davanti. Vincere oggi significa rimanere in avanti, è l’unico ...noibiancocelesti

LIVE FV, Fiorentina-Lazio, 0-0: TERZO PALO VIOLA CON BIRAGHI!: 40' - TERZO PALO VIOLA! Stavolta direttamente da calcio d'angolo, con Biraghi che dalla bandierina col mancino tenta il gol olimpico. Solo il legno alla sinistra di Provedel (il terzo ...firenzeviola

Fiorentina-Lazio, Isaksen a LSC: “Siamo concentrati. Voglio più gol e assist”: Lazio in campo a breve contro la Fiorentina. Sfida importante per i biancocelesti, a caccia di punti importanti per la rincorsa alla zona Champions. Lo score in quel di Firenze sorride a mister Sarri, ...cittaceleste