Fiorentina Burdisso | «Momento cruciale | dobbiamo essere uniti»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il messaggio di Nicolas, direttore tecnico della, in vista della partita contro la Lazio Questa sera lascende in campo contro la Lazio: una sfida delicata per la corsa per l’Europa e Nicolas, direttore tecnico dei viola, ha voluto dare la carica all’ambiente. Di seguito le sue parole sulla propria pagina di Instagram. «Ci troviamo in undella stagione, in corsa in tre competizioni. Lavoriamo concentrati e, giocatori, staff tecnico e dirigenti per raggiungere il nostro obiettivo, che coincide con quello della nostra splendida tifoseria e città. Per questo, in questi momenti determinantirimanere PIÙCHE MAI!»