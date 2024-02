Fiorentina | Beltran | «Ecco le squadre che mi hanno contattato la scorsa estate»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Lucas, attaccante della, ha parlato ad Eurosport svelando alcuni retroscena di mercato dellaLucas, attaccante della, ha parlato ad Eurosport svelando alcuni retroscena di mercato dellale sue dichiarazioni. PAROLE – «È vero, miRoma,e Real Madrid. Ho scelto Firenze perché me lo sentivo. Un giorno mi sono svegliato e ho detto a mio fratello “Voglio andare alla”. È stato il club che ha mostrato più interesse per me, mi ha fortemente voluto. E poi mi è piaciuta la città, il centro sportivo, il Viola Park, come vive la gente. È bellissimo, quindi sono ...